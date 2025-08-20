Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Deutsche Telekom-Performance
|
20.08.2025 10:03:57
DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 5 Jahren eingefahren
Das Deutsche Telekom-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 14,96 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 66,867 Deutsche Telekom-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Deutsche Telekom-Anteile wären am 19.08.2025 2 089,60 EUR wert, da der Schlussstand 31,25 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 108,96 Prozent angezogen.
Deutsche Telekom war somit zuletzt am Markt 152,31 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
Analysen zu Deutsche Telekom AGmehr Analysen
|12.08.25
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|11.08.25
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
