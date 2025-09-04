Deutsche Telekom Aktie
|31,75EUR
|0,64EUR
|2,06%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Mit der abgeschlossenen Übernahme von US Cellular durch die Tochter T-Mobile US könnte diese 8,7 Milliarden US-Dollar zusätzlichen Wert schaffen, schrieb Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Voraussetzung hierfür sei ein stabiles Bewertungsniveau von T-Mobile US nach Abschluss des Deals. Auf die Deutsche Telekom entfielen 3,9 Milliarden US-Dollar an zusätzlichem Wert./rob/bek/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 15:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 15:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
43,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
31,84 €
|
Abst. Kursziel*:
36,62%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
31,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,01%
|
Analyst Name::
Akhil Dattani
|
KGV*:
-
Analysen zu Deutsche Telekom AGmehr Analysen
|26.08.25
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|12.08.25
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|11.08.25
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|31,77
|2,12%
