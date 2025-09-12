Deutsche Telekom Aktie

30,04EUR -0,01EUR -0,03%
Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.09.2025 12:40:23

Deutsche Telekom Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Fokus habe auf den wichtigsten Entwicklungen im Deutschland- und US-Geschäft gelegen, sowie auf der Kapitalallokationsstrategie sowie dem kurzfristigen Geschäftsausblick, schrieb Ottavio Adorisio in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das deutsche Breitbandgeschäft bleibe ein wichtiger Wachstumstreiber./mis/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Outperform
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
30,04 € 		Abst. Kursziel*:
33,16%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
30,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,16%
Analyst Name::
Ottavio Adorisio 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Telekom AGmehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Telekom AGmehr Analysen

12:40 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
04.09.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.08.25 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
12.08.25 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
11.08.25 Deutsche Telekom Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Telekom AG 30,04 -0,03% Deutsche Telekom AG

Aktuelle Aktienanalysen

13:06 Wolters Kluwer Neutral UBS AG
13:04 Swiss Re Buy UBS AG
12:46 Merck Market-Perform Bernstein Research
12:46 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
12:40 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
12:39 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
12:39 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
12:38 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
12:38 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
12:38 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
12:38 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
12:37 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
12:37 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
12:27 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
12:26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
12:16 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
12:16 ABB Sell Deutsche Bank AG
12:15 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
12:14 KRONES Buy Deutsche Bank AG
11:01 Adobe Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:00 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
10:59 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:59 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:58 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:58 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:49 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10:36 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
10:29 Zalando Buy Warburg Research
10:25 KSB Buy Warburg Research
09:38 Swiss Re Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:37 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:37 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:06 Eckert & Ziegler Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08:54 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:21 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:21 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:52 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
06:52 AIR France-KLM Equal Weight Barclays Capital
06:51 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
06:32 Iberdrola Buy UBS AG
06:31 Hannover Rück Buy UBS AG
06:20 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:19 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.25 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.09.25 Inditex Neutral UBS AG
11.09.25 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.25 Oracle Kaufen DZ BANK
11.09.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.25 BAT Buy Deutsche Bank AG
11.09.25 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen