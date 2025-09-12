Deutsche Telekom Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Fokus habe auf den wichtigsten Entwicklungen im Deutschland- und US-Geschäft gelegen, sowie auf der Kapitalallokationsstrategie sowie dem kurzfristigen Geschäftsausblick, schrieb Ottavio Adorisio in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das deutsche Breitbandgeschäft bleibe ein wichtiger Wachstumstreiber./mis/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Deutsche Telekom AGmehr Analysen
|12:40
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.25
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|12.08.25
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|11.08.25
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
