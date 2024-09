DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 02.09.2014 wurde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 24,89 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 40,185 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf 39,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 575,25 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 57,52 Prozent zugenommen.

Alle DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 45,82 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at