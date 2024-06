DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in DHL Group (ex Deutsche Post) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile bei 27,33 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 36,590 DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 07.06.2024 1 445,30 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 39,50 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 44,53 Prozent angewachsen.

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Wert an der Börse wurde auf 45,11 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils auf 21,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

