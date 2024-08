DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment verlieren können.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 59,70 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert hat, hat nun 167,504 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 323,28 EUR, da sich der Wert einer DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am 16.08.2024 auf 37,75 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,77 Prozent verringert.

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Wert an der Börse wurde auf 44,12 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere an der Börse XETRA war der 20.11.2000. Der erste festgestellte Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie lag damals bei 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at