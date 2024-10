DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius SE von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Fresenius SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Fresenius SE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Fresenius SE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28,07 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Fresenius SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 35,625 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 195,94 EUR, da sich der Wert eines Fresenius SE-Papiers am 07.10.2024 auf 33,57 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 19,59 Prozent zugenommen.

Fresenius SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at