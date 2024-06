DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das MTU Aero Engines-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 206,00 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die MTU Aero Engines-Aktie investiert, befänden sich nun 48,544 MTU Aero Engines-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen MTU Aero Engines-Papiere wären am 21.06.2024 11 097,09 EUR wert, da der Schlussstand 228,60 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 10,97 Prozent vermehrt.

MTU Aero Engines war somit zuletzt am Markt 12,29 Mrd. Euro wert. Die MTU Aero Engines-Aktie wurde am 06.06.2005 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines MTU Aero Engines-Anteils bei 21,89 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at