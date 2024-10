DAX 40-Papier Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anteile 48,34 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 20,688 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 634,30 EUR, da sich der Wert eines Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiers am 22.10.2024 auf 30,66 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36,57 Prozent verringert.

Insgesamt war Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zuletzt 25,76 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiers fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 17,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at