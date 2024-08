DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zalando von vor 3 Jahren bedeutet

Zalando-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 94,12 EUR. Bei einem Zalando-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,625 Zalando-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 27.08.2024 261,69 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,63 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 261,69 EUR entspricht einer negativen Performance von 73,83 Prozent.

Insgesamt war Zalando zuletzt 6,49 Mrd. Euro wert. Am 01.10.2014 wurden Zalando-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Zalando-Papiers auf 24,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at