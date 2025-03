NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Er sehe im europäischen Einzelhandelsbereich bei Marks & Spencer sowie Zalando mehr Bewertungspotenzial als bei 3I Group, schrieb Analystin Manjari Dhar in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das Wachstum bei Zalando dürfte hoch bleiben, da das Unternehmen weiter in das Marketing investiere und seine Wettbewerbsvorteile ausbaue./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2025 / 17:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2025 / 00:45 / EDT





