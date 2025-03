MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Zalando auf "Add" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Zalando besitze mittlerweile 91,5 Prozent des Aktienkapitals von About You, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt begrüßt der Experte den Zusammenschluss beider Online-Modehändler und geht davon aus, dass Zalando die verbleibenden Minderheitsaktionäre in einem Squeeze-Out-Verfahren zwangsweise abfinden wird./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2025 / 11:47 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.