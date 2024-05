DAX 40-Titel BMW-Aktie: BMW kürzt Dividende

Investoren aufpasst: So hoch fällt die BMW-Dividendenausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Wert BMW am 15.05.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR auszuzahlen. So sank die BMW-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 29,41 Prozent.

Entwicklung der Dividendenrendite

Das BMW-Papier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem XETRA-Handel bei 102,90 EUR in den Feierabend. Heute wird das BMW-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den BMW-Aktienkurs haben. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anteilseigner. Für das Jahr 2023 weist die BMW-Aktie eine Dividendenrendite von 5,95 Prozent auf. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 10,19 Prozent.

Aktienkurs vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von BMW via XETRA 21,50 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 48,29 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Aktionärsvergütungen im Peergroup-Vergleich

Verglichen mit der Peergroup (Volkswagen (VW) vz, Mercedes-Benz Group (ex Daimler), Porsche Automobil vz) erweist sich BMW 2023 als nicht so gut wie die Branchenrivalen. Bei der Dividendenrendite unterliegt die Dividenden-Aktie im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenzahlung. Die stärkste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist Volkswagen (VW) vz mit einer Dividendenausschüttung von 9,06 EUR und einer Dividendenrendite von 5,30 Prozent.

Dividendenvorhersage von BMW

Für 2024 gehen FactSet-Experten von einer Senkung der Dividende auf 5,77 EUR aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 5,60 Prozent fallen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel BMW

Der Börsenwert des DAX 40-Unternehmens BMW beläuft sich aktuell auf 60,916 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie BMW weist aktuell ein KGV von 5,70 auf. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von BMW auf 155,498 Mrd.EUR, der Gewinn je Aktie machte 17,67 EUR aus.

Redaktion finanzen.at