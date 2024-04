DAX 40-Titel Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Covestro-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Covestro-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 38,13 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die Covestro-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,623 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 132,91 EUR, da sich der Wert einer Covestro-Aktie am 28.03.2024 auf 50,68 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 32,91 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Covestro bezifferte sich zuletzt auf 9,57 Mrd. Euro. Das Covestro-IPO fand am 06.10.2015 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Covestro-Aktie auf 26,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at