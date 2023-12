DAX 40-Titel Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Covestro-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 11.12.2022 wurde das Covestro-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Covestro-Aktie bei 36,67 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Covestro-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,727 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.12.2023 gerechnet (51,14 EUR), wäre die Investition nun 139,46 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 39,46 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Covestro belief sich zuletzt auf 9,60 Mrd. Euro. Die Covestro-Aktie wurde am 06.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Covestro-Anteils bei 26,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

