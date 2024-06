DAX 40-Titel Porsche-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Porsche Aktionären eine Freude

Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Papier Porsche am 07.06.2024 wurde für das Jahr 2023 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 2,31 EUR beschlossen. Damit wurde die Porsche-Dividende im Vorjahresvergleich um 128,71 Prozent erhöht. Alles in allem schüttet Porsche 4,90 Mrd. EUR an Aktionäre aus. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 45,64 Prozent zugenommen.

Porsche- Dividendenrenditeanpassung

Zum XETRA-Schluss ging das Porsche-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 75,38 EUR aus dem Handel. Der Dividendenabschlag auf das Porsche-Papier erfolgt am 10.06.2024, dem Ex-Dividende-Tag. Der Ex-Dividende-Handel kann den Porsche-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anleger vorgenommen. Das Porsche-Wertpapier verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 2,89 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Wachstum der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,07 Prozent.

Porsche-Aktienkurs vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Porsche via XETRA um 35,82 Prozent reduziert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -33,36 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Porsche-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2024 erwarten Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 2,27 EUR. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Steigerung auf 3,02 Prozent bedeuten.

Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie Porsche

Die Dividenden-Aktie Porsche gehört dem DAX 40 an und ist an der Börse aktuell 67,150 Mrd. EUR wert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Porsche beträgt aktuell 14,04. 2023 setzte Porsche 40,530 Mrd. EUR um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 5,69 EUR.

