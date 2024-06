DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 26,48 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert hat, hat nun 3,777 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 146,02 EUR, da sich der Wert einer DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am 31.05.2024 auf 38,66 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 46,02 Prozent erhöht.

Alle DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 45,66 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere an der Börse XETRA war der 20.11.2000. Der Erstkurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils belief sich damals auf 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at