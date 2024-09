DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in DHL Group (ex Deutsche Post) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 25,39 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investierten, hätten nun 393,856 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 27.09.2024 15 833,01 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 40,20 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 15 833,01 EUR, was einer positiven Performance von 58,33 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von DHL Group (ex Deutsche Post) belief sich zuletzt auf 46,99 Mrd. Euro. Das DHL Group (ex Deutsche Post)-IPO fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at