DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 58,31 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investierten, hätten nun 1,715 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 64,64 EUR, da sich der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils am 21.06.2024 auf 37,69 EUR belief. Mit einer Performance von -35,36 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war DHL Group (ex Deutsche Post) jüngst 43,04 Mrd. Euro wert. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging am 20.11.2000 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers bei 21,40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at