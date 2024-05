DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Für das Jahr 2023 wurde im Zuge der Hauptversammlung von DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 08.05.2024 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR beschlossen. Das sind 1,92 Prozent mehr als im Vorjahr. 5,56 Mrd. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 3,87 Prozent gestiegen.

Entwicklung der Dividendenrendite

Via XETRA beendete der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier den Tag der Hauptversammlung bei 72,57 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird am heutigen Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Aktionäre. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite des Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilsscheins 8,47 Prozent. Wie aus der Renditenhistorie hervorgeht, hat sich die Dividendenrendite damit nicht verändert.

Reale Rendite und Aktienkurs im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Kurs von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) via XETRA 17,20 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 56,51 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausschüttungen im Vergleich mit der Peergroup

Verglichen mit der Peergroup (Volkswagen (VW) vz, BMW, Porsche Automobil vz) erweist sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2023 als nicht so gut wie die Konkurrenz. Auch was die Dividendenrendite angeht, schlägt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Konkurrenz. Die stärkste Dividenden-Aktie in der Peergroup in puncto Ausschüttung ist Volkswagen (VW) vz mit einer Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Bei der Dividendenrendite liegt derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ganz vorn mit 8,47 Prozent.

Dividendenschätzung von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Für das Jahr 2024 gehen FactSet-Experten von einer Verringerung der Dividende auf 4,98 EUR aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 6,84 Prozent fallen.

Basisdaten von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ist ein DAX 40-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 76,301 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie Mercedes-Benz Group (ex Daimler) besitzt aktuell ein KGV von 4,65. Der Umsatz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) belief sich in 2023 auf 153,218 Mrd. EUR. Das EPS summierte sich derweil auf 13,46 EUR.

