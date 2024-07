DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 08.07.2023 wurde die MTU Aero Engines-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die MTU Aero Engines-Aktie 223,10 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,482 MTU Aero Engines-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.07.2024 1 133,12 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 252,80 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 133,12 EUR, was einer positiven Performance von 13,31 Prozent entspricht.

Der MTU Aero Engines-Wert an der Börse wurde auf 13,59 Mrd. Euro beziffert. Am 06.06.2005 wagte die MTU Aero Engines-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs des MTU Aero Engines-Papiers lag damals bei 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at