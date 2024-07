DAX 40-Wert Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 21,11 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,737 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 134,77 EUR, da sich der Wert eines Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anteils am 23.07.2024 auf 28,45 EUR belief. Damit wäre die Investition 34,77 Prozent mehr wert.

Am Markt war Vonovia SE (ex Deutsche Annington) jüngst 23,39 Mrd. Euro wert. Das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier wurde am 11.07.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiers lag damals bei 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at