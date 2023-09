DAX aktuell: DAX beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Am Mittwoch notiert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,32 Prozent fester bei 15 714,10 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,566 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,246 Prozent stärker bei 15 703,09 Punkten in den Mittwochshandel, nach 15 664,48 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 15 702,35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 728,26 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,912 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, den Stand von 15 574,26 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 20.06.2023, bei 16 111,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.09.2022, bewegte sich der DAX bei 12 670,83 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2023 ein Plus von 11,69 Prozent zu Buche. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 528,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 976,44 Zählern markiert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 2,54 Prozent auf 326,40 EUR), Zalando (+ 1,50 Prozent auf 23,70 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,13 Prozent auf 39,48 EUR), Infineon (+ 1,10 Prozent auf 31,38 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,94 Prozent auf 45,06 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Hannover Rück (-1,50 Prozent auf 210,30 EUR), Rheinmetall (-0,58 Prozent auf 259,20 EUR), Deutsche Börse (-0,57 Prozent auf 166,10 EUR), Allianz (-0,54 Prozent auf 232,10 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,53 Prozent auf 375,60 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 184 574 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 148,178 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

