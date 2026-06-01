DAX aktuell: DAX beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den DAX auch am Morgen aufwärts.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,07 Prozent höher bei 25 122,12 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,075 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,085 Prozent auf 25 083,24 Punkte an der Kurstafel, nach 25 104,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 082,34 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 153,45 Zählern.

DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Stand von 24 292,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der DAX auf 25 284,26 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wies der DAX einen Stand von 23 997,48 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,37 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit SAP SE (+ 2,01 Prozent auf 158,38 EUR), Infineon (+ 1,85 Prozent auf 82,61 EUR), RWE (+ 1,14 Prozent auf 55,18 EUR), Siemens Energy (+ 0,86 Prozent auf 164,64 EUR) und Commerzbank (+ 0,67 Prozent auf 37,31 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,47 Prozent auf 36,27 EUR), Heidelberg Materials (-1,52 Prozent auf 187,90 EUR), Bayer (-1,45 Prozent auf 36,00 EUR), Airbus SE (-1,28 Prozent auf 177,32 EUR) und QIAGEN (-1,28 Prozent auf 31,24 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 293 630 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 205,659 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,47 erwartet. Mit 6,48 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at