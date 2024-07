DAX aktuell: DAX klettert letztendlich

So bewegte sich der DAX am Freitag zum Handelsschluss.

Am Freitag gewann der DAX via XETRA letztendlich 1,27 Prozent auf 18 769,36 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,773 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,000 Prozent auf 18 534,49 Punkte an der Kurstafel, nach 18 534,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 779,40 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 528,39 Zählern.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der DAX bereits um 1,60 Prozent. Der DAX lag vor einem Monat, am 12.06.2024, bei 18 630,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.04.2024, wies der DAX 17 930,32 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 12.07.2023, stand der DAX bei 16 023,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 11,93 Prozent zu Buche. Bei 18 892,92 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 16 345,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens (+ 2,94 Prozent auf 184,16 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,61 Prozent auf 251,60 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,45 Prozent auf 102,20 EUR), adidas (+ 2,39 Prozent auf 231,20 EUR) und Infineon (+ 2,22 Prozent auf 36,09 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Sartorius vz (-1,31 Prozent auf 240,20 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,62 Prozent auf 29,01 EUR), Commerzbank (-0,41 Prozent auf 14,51 EUR), RWE (-0,41 Prozent auf 33,89 EUR) und Continental (-0,34 Prozent auf 58,92 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 7 345 360 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 216,870 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 8,20 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at