DAX aktuell: DAX notiert am Nachmittag im Plus

So bewegt sich der DAX am Montag.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,30 Prozent stärker bei 15 280,59 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,553 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,333 Prozent auf 15 285,12 Punkte an der Kurstafel, nach 15 234,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 15 252,27 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 328,62 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 13.10.2023, betrug der DAX-Kurs 15 186,66 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wurde der DAX auf 15 832,17 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, bei 14 224,86 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 8,61 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4,94 Prozent auf 9,85 EUR), Fresenius SE (+ 2,88 Prozent auf 25,76 EUR), Commerzbank (+ 2,39 Prozent auf 10,92 EUR), Rheinmetall (+ 2,19 Prozent auf 279,60 EUR) und QIAGEN (+ 1,45 Prozent auf 35,72 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil adidas (-1,19 Prozent auf 168,86 EUR), Sartorius vz (-0,99 Prozent auf 248,90 EUR), Zalando (-0,84 Prozent auf 21,24 EUR), EON SE (-0,83 Prozent auf 11,36 EUR) und Siemens Healthineers (-0,76 Prozent auf 47,25 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Siemens Energy-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 854 636 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 157,746 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,11 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

