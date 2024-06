DAX aktuell: DAX zum Start des Mittwochshandels in Rot

Um 09:12 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,07 Prozent tiefer bei 18 118,71 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,748 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,003 Prozent tiefer bei 18 131,35 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18 131,97 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 108,22 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 148,01 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,613 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wurde der DAX auf 18 704,42 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 19.03.2024, wies der DAX einen Wert von 17 987,49 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2023, lag der DAX bei 16 201,20 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 8,05 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 892,92 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Die Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 1,86 Prozent auf 24,12 EUR), EON SE (+ 0,88 Prozent auf 12,56 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,52 Prozent auf 96,32 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,43 Prozent auf 63,79 EUR) und Daimler Truck (+ 0,38 Prozent auf 36,88 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Sartorius vz (-1,72 Prozent auf 239,70 EUR), Infineon (-1,33 Prozent auf 35,51 EUR), Zalando (-1,14 Prozent auf 22,47 EUR), Porsche (-0,92 Prozent auf 68,84 EUR) und Continental (-0,73 Prozent auf 54,18 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die EON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 632 923 Aktien gehandelt. Mit 205,151 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,55 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,52 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at