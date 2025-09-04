Porsche Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
04.09.2025 06:40:00
DAX-Anpassungen: Porsche-Akite muss den deutsche Leitindex verlassen
Die Porsche AG war seit Dezember 2022 im DAX. Seit einiger Zeit kriselt es gewaltig bei der Volkswagen-Tochter, die mit Absatzproblemen kämpft. Die Aktie verlor in den vergangenen 12 Monaten rund ein Drittel ihres Wertes. Sartorius war im Zuge einer Indexreform im September 2021 in den DAX aufgenommen worden, als die Deutsche Börse die Zahl der Werte auf 40 aufstockte.
Für die beiden Unternehmen steigen der Immobilienplattform-Betreiber Scout24 und der Anlagenbauer GEA vom MDAX in den deutschen Leitindex auf.
Die Optikerkette Fielmann steigt vom SDax in den MDAX auf. Weichen muss dafür der Wirkstoffforscher Evotec. In den SDAX wird zudem das Telekomunternehmen 1&1 für SGL Carbon aufgenommen. Änderungen gibt es auch im TecDAX, dort ersetzt 1&1 den Biosimilarentwickler Formycon.
Die Änderungen werden zum 22. September wirksam. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.
