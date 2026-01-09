DAX 40
|
25 261,64
|
134,18
|
0,53 %
|
09.01.2026 07:21:38
DAX-FLASH: Solider Start vor US-Arbeitsmarktdaten
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte die 25.000-Punkte-Marke am Freitag mit einem soliden Start klar behaupten. Vor den am Nachmittag erwarteten Arbeitsmarktdaten aus den USA taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,2 Prozent höher auf 25.174 Punkte. Damit steuert er in der ersten Handelswoche des neuen Jahres auf ein Plus von fast drei Prozent zu.
"Der Dax arbeitet weiter am sogenannten Januar-Effekt", schreibt der Charttechnik-Experte Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Dabei handele es sich um das Börsenphänomen einer überdurchschnittlich guten Entwicklung im ersten Jahresmonat. Gründe dafür reichten von neu investiertem Kapital über steuerlich motivierte Verkäufe im Dezember bis hin zu Optimismus nach dem Jahreswechsel.
Gute Stimmung herrscht an den Aktienmärkten, obwohl sich die geopolitische Gesamtlage zu Beginn des neuen Jahres nicht verbessert hat. Die Politik von US-Präsident Donald Trump macht wieder mehr Schlagzeilen, während sich im Iran Proteste zuspitzen. Kritisch im Fokus dürfte am Freitag aber vor allem der Arbeitsmarktbericht aus den USA stehen, der eine besondere Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed hat./tih/jha/
