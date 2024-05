DAX-Handel aktuell: DAX im Minus

Am Nachmittag legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch bewegt sich der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,08 Prozent leichter bei 18 712,62 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,827 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,026 Prozent höher bei 18 731,65 Punkten, nach 18 726,76 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 642,20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 731,65 Einheiten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,013 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2024, wies der DAX einen Wert von 17 860,80 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.02.2024, wurde der DAX mit 17 370,45 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 22.05.2023, stand der DAX noch bei 16 223,99 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 11,59 Prozent. Bei 18 892,92 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Infineon (+ 2,49 Prozent auf 37,26 EUR), Symrise (+ 1,93 Prozent auf 105,80 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,54 Prozent auf 54,24 EUR), Rheinmetall (+ 1,03 Prozent auf 527,80 EUR) und Merck (+ 0,88 Prozent auf 167,15 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Porsche (-4,57 Prozent auf 75,94 EUR), Covestro (-3,32 Prozent auf 48,27 EUR), QIAGEN (-3,30 Prozent auf 40,09 EUR), BMW (-1,60 Prozent auf 93,30 EUR) und Porsche Automobil vz (-1,54 Prozent auf 48,67 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 908 376 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 209,377 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

