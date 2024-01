DAX-Handel aktuell: DAX klettert zum Handelsstart

Am Dienstag verbucht der DAX um 09:12 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,18 Prozent auf 16 712,95 Punkte. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,666 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,418 Prozent auf 16 753,09 Punkte an der Kurstafel, nach 16 683,36 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 16 712,71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 16 753,09 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, erreichte der DAX einen Stand von 16 706,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 14 800,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2023, stand der DAX noch bei 15 102,95 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 sank der Index bereits um 0,336 Prozent. Bei 16 963,47 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Punkte.

DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2,51 Prozent auf 12,27 EUR), Zalando (+ 1,38 Prozent auf 17,22 EUR), Sartorius vz (+ 1,11 Prozent auf 301,00 EUR), Merck (+ 0,95 Prozent auf 149,35 EUR) und BASF (+ 0,93 Prozent auf 43,22 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Fresenius SE (-1,17 Prozent auf 26,12 EUR), SAP SE (-0,72 Prozent auf 149,26 EUR), Covestro (-0,38 Prozent auf 47,48 EUR), Henkel vz (-0,22 Prozent auf 71,60 EUR) und QIAGEN (-0,22 Prozent auf 41,37 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 631 600 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 174,145 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,52 Prozent.

Redaktion finanzen.at