Covestro Aktie

Covestro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 606214 / ISIN: DE0006062144

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
24.11.2025 16:28:29

EQS-DD: Covestro AG: Patrick Webster Thomas, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

24.11.2025 / 16:27 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Patrick Webster
Nachname(n): Thomas

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Covestro AG

b) LEI
3912005AWHKLQ1CPLV11 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A40KY26

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
62,00 EUR 302.436,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
62,00 EUR 302.436,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
21.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


24.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Covestro AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
Deutschland
Internet: www.covestro.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102004  24.11.2025 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Covestro AGmehr Nachrichten