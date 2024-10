DAX-Handel aktuell: DAX schlussendlich im Minus

Der DAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0,68 Prozent leichter bei 19 342,05 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 1,854 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,315 Prozent auf 19 412,33 Punkte an der Kurstafel, nach 19 473,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 19 314,34 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 449,98 Zählern.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Der DAX verzeichnete am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, den Wert von 18 906,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 18 235,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, notierte der DAX bei 15 386,58 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 15,34 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 19 491,93 Punkte. Bei 16 345,02 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Fresenius SE (+ 1,88 Prozent auf 34,23 EUR), Covestro (+ 1,86 Prozent auf 55,94 EUR), Henkel vz (+ 1,42 Prozent auf 84,40 EUR), Rheinmetall (+ 0,85 Prozent auf 486,40 EUR) und Symrise (+ 0,69 Prozent auf 124,10 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Porsche (-4,31 Prozent auf 71,50 EUR), Infineon (-3,78 Prozent auf 31,46 EUR), Porsche Automobil vz (-2,86 Prozent auf 41,08 EUR), Continental (-2,78 Prozent auf 58,14 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,44 Prozent auf 58,04 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6 675 919 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 239,949 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

2024 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 9,05 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at