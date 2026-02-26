MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

DAX im Blick 26.02.2026 17:59:00

DAX-Handel aktuell: Letztendlich Pluszeichen im DAX

Der DAX notierte schlussendlich im Plus.

Am Donnerstag tendierte der DAX via XETRA schlussendlich 0,40 Prozent fester bei 25 277,70 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,142 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,318 Prozent auf 25 095,86 Punkte an der Kurstafel, nach 25 175,94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 25 318,95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 088,49 Punkten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,650 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 26.01.2026, stand der DAX bei 24 933,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, wies der DAX einen Stand von 23 726,22 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 22 794,11 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,01 Prozent zu. Bei 25 507,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. 24 266,33 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Deutsche Börse (+ 3,61 Prozent auf 226,50 EUR), SAP SE (+ 3,26 Prozent auf 172,22 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,56 Prozent auf 39,22 EUR), adidas (+ 2,52 Prozent auf 162,50 EUR) und EON SE (+ 1,93 Prozent auf 19,77 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Heidelberg Materials (-4,95 Prozent auf 190,00 EUR), MTU Aero Engines (-3,12 Prozent auf 369,50 EUR), Siemens Energy (-2,69 Prozent auf 164,85 EUR), Deutsche Telekom (-2,23 Prozent auf 32,91 EUR) und Bayer (-1,74 Prozent auf 41,85 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 8 206 181 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 188,824 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images,Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

Analysen zu MTU Aero Engines AG

25.02.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
25.02.26 MTU Aero Engines Hold Warburg Research
25.02.26 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
25.02.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
25.02.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

adidas 158,15 -2,53% adidas
Bayer 41,78 -0,14% Bayer
Deutsche Börse AG 230,40 1,90% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 33,95 2,82% Deutsche Telekom AG
E.ON SE 19,67 -0,08% E.ON SE
Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,48 0,36% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Heidelberg Materials 188,10 -0,95% Heidelberg Materials
MTU Aero Engines AG 363,60 -1,60% MTU Aero Engines AG
Porsche Automobil Holding SE 35,93 -0,91% Porsche Automobil Holding SE
SAP SE 170,58 -1,55% SAP SE
Siemens Energy AG 165,05 0,12% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 100,90 -0,20% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 284,26 -0,02%

