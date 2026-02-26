MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|DAX im Blick
|
26.02.2026 17:59:00
DAX-Handel aktuell: Letztendlich Pluszeichen im DAX
Am Donnerstag tendierte der DAX via XETRA schlussendlich 0,40 Prozent fester bei 25 277,70 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,142 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,318 Prozent auf 25 095,86 Punkte an der Kurstafel, nach 25 175,94 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der DAX bei 25 318,95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 088,49 Punkten.
DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,650 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 26.01.2026, stand der DAX bei 24 933,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, wies der DAX einen Stand von 23 726,22 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 22 794,11 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,01 Prozent zu. Bei 25 507,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. 24 266,33 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Deutsche Börse (+ 3,61 Prozent auf 226,50 EUR), SAP SE (+ 3,26 Prozent auf 172,22 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,56 Prozent auf 39,22 EUR), adidas (+ 2,52 Prozent auf 162,50 EUR) und EON SE (+ 1,93 Prozent auf 19,77 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Heidelberg Materials (-4,95 Prozent auf 190,00 EUR), MTU Aero Engines (-3,12 Prozent auf 369,50 EUR), Siemens Energy (-2,69 Prozent auf 164,85 EUR), Deutsche Telekom (-2,23 Prozent auf 32,91 EUR) und Bayer (-1,74 Prozent auf 41,85 EUR).
Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 8 206 181 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 188,824 Mrd. Euro.
DAX-Fundamentaldaten im Fokus
Unter den DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
12:27
|Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: Das macht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
07:35
|EQS-NVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
07:35
|EQS-NVR: MTU Aero Engines AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
26.02.26
|DAX-Handel aktuell: Letztendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
26.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|25.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|25.02.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|25.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|25.02.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|25.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|25.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.02.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|24.02.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|24.02.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|158,15
|-2,53%
|Bayer
|41,78
|-0,14%
|Deutsche Börse AG
|230,40
|1,90%
|Deutsche Telekom AG
|33,95
|2,82%
|E.ON SE
|19,67
|-0,08%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,48
|0,36%
|Heidelberg Materials
|188,10
|-0,95%
|MTU Aero Engines AG
|363,60
|-1,60%
|Porsche Automobil Holding SE
|35,93
|-0,91%
|SAP SE
|170,58
|-1,55%
|Siemens Energy AG
|165,05
|0,12%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|100,90
|-0,20%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25 284,26
|-0,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen im Rückwärtsgang -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notieren schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.