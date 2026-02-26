DAX-Handel aktuell: Letztendlich Pluszeichen im DAX

Am Donnerstag tendierte der DAX via XETRA schlussendlich 0,40 Prozent fester bei 25 277,70 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,142 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,318 Prozent auf 25 095,86 Punkte an der Kurstafel, nach 25 175,94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 25 318,95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 088,49 Punkten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,650 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 26.01.2026, stand der DAX bei 24 933,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, wies der DAX einen Stand von 23 726,22 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 22 794,11 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,01 Prozent zu. Bei 25 507,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. 24 266,33 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Deutsche Börse (+ 3,61 Prozent auf 226,50 EUR), SAP SE (+ 3,26 Prozent auf 172,22 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,56 Prozent auf 39,22 EUR), adidas (+ 2,52 Prozent auf 162,50 EUR) und EON SE (+ 1,93 Prozent auf 19,77 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Heidelberg Materials (-4,95 Prozent auf 190,00 EUR), MTU Aero Engines (-3,12 Prozent auf 369,50 EUR), Siemens Energy (-2,69 Prozent auf 164,85 EUR), Deutsche Telekom (-2,23 Prozent auf 32,91 EUR) und Bayer (-1,74 Prozent auf 41,85 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 8 206 181 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 188,824 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

