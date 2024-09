DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der DAX am Mittag

Der DAX gewinnt am zweiten Tag der Woche an Wert.

Um 12:10 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,75 Prozent fester bei 18 773,40 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,784 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,288 Prozent auf 18 686,76 Punkte an der Kurstafel, nach 18 633,11 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 18 671,64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 773,53 Punkten lag.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, stand der DAX bei 18 322,40 Punkten. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 17.06.2024, bei 18 068,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, einen Stand von 15 893,53 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,95 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 990,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Zalando (+ 5,42 Prozent auf 25,30 EUR), Infineon (+ 3,17 Prozent auf 29,97 EUR), Daimler Truck (+ 2,22 Prozent auf 31,75 EUR), Siemens (+ 2,14 Prozent auf 166,38 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,69 Prozent auf 92,62 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Siemens Energy (-0,86 Prozent auf 28,86 EUR), Deutsche Telekom (-0,67 Prozent auf 26,73 EUR), Beiersdorf (-0,51 Prozent auf 126,30 EUR), RWE (-0,24 Prozent auf 32,59 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,24 Prozent auf 33,12 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 2 055 330 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 234,058 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,28 Prozent.

