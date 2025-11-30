:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
30.11.2025 20:30:00
Dec. 11 Will Be a Big Day for Broadcom. Should You Buy or Sell the Stock Now?
Broadcom (NASDAQ: AVGO) has successfully positioned itself as a crucial player in the global artificial intelligence (AI) infrastructure build-out. The company's custom accelerators (XPUs), high-speed Ethernet-based networking products, and VMware Cloud Foundation private cloud software platform are now being used extensively by hyperscalers and AI labs to run large AI workloads.Image source: Getty Images.Broadcom will report its results for the fourth quarter and fiscal year 2025 (ending Nov. 2, 2025) on Dec. 11, which may significantly impact 2026 expectations and the company's future share price trajectory. However, the stock is currently trading at 40.3 times forward earnings, which implies that much of the potential upside is already priced in. Hence, investors need to consider whether to buy, sell, or lock in profits ahead of the quarterly update.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.