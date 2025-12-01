:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
01.12.2025 06:00:16
EU watchdog must be given more power to supervise capital markets
Esma should be granted direct oversight of large cross-border entities such as asset managers and global crypto firmsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!