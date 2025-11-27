:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
27.11.2025 17:48:40
This $166bn US retailer may just be the anti-tech stock
TJX, parent of TJ Maxx, Marshalls, and HomeGoods, thrives on discounts 365 days a yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!