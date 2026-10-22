DeepSeek Aktie
WKN DE: DEEP01 / ISIN: NETDEEP00001
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22.10.2026 05:34:42
DeepSeek raises US$15 billion in challenge to leading US labs
It has never had the financial resources of US frontier labs, but that imbalance may be moderatingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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