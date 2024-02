Delisting in Mailand geplant: Tod's schließt Private-Equity-Deal ab - Tod's-Aktie zweistellig fester

Wie das italienische Luxusbekleidungsunternehmen am Wochenende weiter mitteilte, will in diesem Zusammenhang der Private-Equity-Investor L Catterton, der vom Luxusgüterkonzern LVMH unterstützt wird, 36 Prozent an Tod‘s übernehmen. Eine entsprechende Einigung sei erreicht worden.

Tod's zufolge zahlt L Catterton 43,00 Euro je Aktie und somit 512,3 Millionen Euro für den Anteil. L Catterton gehört seit 2016 zu LVMH und der Groupe Arnault, der Holdinggesellschaft des LVMH-Gründers Bernard Arnault, heißt es auf der Website.

Sollte der Verkauf zustande kommen, würde die Familie Della Valle mit 54 Prozent der Tod's-Anteile die Kontrolle über das neue, nicht börsennotierte Unternehmen behalten. Die Familie hatte 2022 mitgeteilt, dass sie die Privatisierung des Unternehmens anstrebe.

In einer separaten Vereinbarung würde die LVMH-Tochter Delphine nach dem Delisting 10 Prozent an Tod's halten.

Die Tod's-Aktie gewinnt an der Mailänder Börse zeitweise 17,82 Prozent auf 42,84 Euro. Für LVMH geht es im Pariser Handel derweil 0,56 Prozent aufwärts auf 812,00 Euro.

MAILAND (Dow Jones)