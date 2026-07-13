Delta Air Lines legte Quartalsergebnis vor

Delta Air Lines hat am 10.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 429,72 ARS gegenüber 469,54 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Delta Air Lines im vergangenen Quartal 27 836,13 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Delta Air Lines 19 123,97 Milliarden ARS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at