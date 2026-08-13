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13.08.2026 06:31:29
Densan System: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Densan System hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 57,18 JPY, nach 40,47 JPY im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,66 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Densan System einen Umsatz von 16,73 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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