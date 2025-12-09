Designer Brands Reinstates Sales Growth Outlook In Line - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Tuesday, fashion retailer Designer Brands, Inc. (DBI) reinstated its net sales growth guidance for the full-year 2025.

For fiscal 2025, the company now projects Designer Brands net sales to decline 3 to 5 percent. On average, analysts polled expect the company to report net sales decline of 3.64 percent to $2.90 billion for the year.

The company also said it will pay a dividend of $0.05 per share for both Class A and Class B common shares on December 19, 2025 to shareholders of record at the close of business on December 5, 2025.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com