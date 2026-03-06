Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
|
06.03.2026 02:05:00
Despite Production Guidance, Lucid Still Has a Long Road Ahead
One of the frustrating things about investing in companies is that even when they're making progress toward their goals, the results may not happen fast enough. Unfortunately, I think that's what's happening with Lucid (NASDAQ: LCID) and its goal of increasing vehicle production to between 25,000 to 27,000 vehicles this year.While the company saw impressive production gains in 2025, the current year's guidance represents a slowdown in growth. And it comes as the electric vehicle (EV) industry is in a tough spot.Image source: Lucid.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Lucid
Analysen zu Lucid
