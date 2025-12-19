Berkshire Hathaway Aktie
WKN: 854075 / ISIN: US0846701086
Despite Warren Buffett's Imminent Departure, Berkshire Hathaway Piled Into an AI Stock That's Been a 10-Bagger Since Its IPO in 2014
With just days remaining in 2025, soon Warren Buffett will no longer be the CEO of Berkshire Hathaway for the first time in decades. It's a significant change for the company, which has long had a substantial portion of its reputation tied to Buffett.Greg Abel will replace Buffett, while the Oracle of Omaha will stay on as chairman of the board of directors.While Berkshire has been relatively conservative over the past few years, purchasing few stocks and not even repurchasing many of its own shares, the large conglomerate has piled into an artificial intelligence (AI) stock that has been a 10-bagger since its initial public offering in 2014.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
