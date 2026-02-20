D.B Aktie
WKN DE: A1CWLG / ISIN: INE950I01011
|
20.02.2026 17:32:00
Deutsche Bahn: DB sperrt bundesweit Rolltreppen an Bahnhöfen
Ein Defekt an den Rolltreppen macht der Bahn zu schaffen. Nicht nur in Berlin, auch in Frankfurt, Köln und Hamburg stehen die Rolltreppen still. Wie lange noch, ist unklar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
