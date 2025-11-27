D.B Aktie
WKN DE: A1CWLG / ISIN: INE950I01011
|
27.11.2025 19:48:00
Deutsche Bahn: Infrastrukturtochter DB InfraGO klagt gegen dutzende Auflagen
Die Infrastrukturtochter der Bahn ist dem Gemeinwohl verpflichtet. Dennoch hat sie nach SPIEGEL-Informationen gegen zahlreiche Auflagen der Bundesnetzagentur geklagt. Ein Verfahren ärgert Bahn-Konkurrenten besonders.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
