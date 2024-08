Deutsche Bank AG: Buy für Commerzbank-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Commerzbank von 18 auf 16 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Goy senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Schätzungen für das kommende Jahr. Die Aussagen des Geldhauses zu den Nettozinserträgen und Kosten 2025 seien negativer gewesen. Positiv seien weiterhin die Ausschüttungen.

Aktienbewertung im Detail: Die Commerzbank-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Commerzbank befand sich um 12:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 12,39 EUR ab. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 29,19 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2 903 244 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 18,1 Prozent zu Buche. Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2024 / 08:31 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



