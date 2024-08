LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Am Donnerstagmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Donnerstag steigt der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,89 Prozent auf 17 507,50 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 17 358,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 572,50 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 08.07.2024, notierte der LUS-DAX bei 18 472,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.05.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 503,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.08.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 15 828,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,56 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 2,13 Prozent auf 24,43 EUR), Allianz (+ 1,28 Prozent auf 252,40 EUR), Daimler Truck (+ 0,97 Prozent auf 33,23 EUR), Rheinmetall (+ 0,83 Prozent auf 498,70 EUR) und Zalando (+ 0,36 Prozent auf 22,19 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-4,06 Prozent auf 23,40 EUR), Sartorius vz (-4,01 Prozent auf 236,80 EUR), Brenntag SE (-3,21 Prozent auf 63,40 EUR), adidas (-2,54 Prozent auf 211,20 EUR) und Commerzbank (-2,29 Prozent auf 12,40 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 879 774 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 216,269 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,46 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,03 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at