Deutsche Bank AG: Hold für BASF-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit etwas Wachstum des operativen Gewinns des Chemiekonzerns. Der Jahresausblick für das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte bestätigt werden.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die BASF-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 12:06 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 45,31 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 23,61 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 302 658 BASF-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2024 um 0,5 Prozent zurück. Voraussichtlich am 26.07.2024 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2024 / 05:15 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.